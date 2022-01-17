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В Боливии выпустили на волю цапель, спасённых во время пожара

В Боливии выпустили на волю цапель, спасённых во время пожара

Двенадцать спасённых цапель возвращаются в дикую природу в Боливии. В октябре прошлого года птицы пострадали от..

Дата загрузки: 2022-01-17

В Боливии выпустили на волю цапель, спасённых во время пожара

Двенадцать спасённых цапель возвращаются в дикую природу в Боливии. В октябре прошлого года птицы пострадали от лесных пожаров. Они охватили обширную территорию вокруг озера Алалай в департаменте Кочабамба.

Пернатых спасали местные экологи.

[Михаил Меркадо, министр природных ресурсов Кочабамбы]:
«Из-за огня и дыма у этих цапель кружилась голова, и они просто лежали на земле. Летать птицы не могли».

Пернатых отвезли в реабилитационный центр. Лечение оплатило Министерство природных ресурсов департамента Кочабамба. Птиц выхаживали опытные ветеринары.

Во время пожара спасли 15 цапель. Трёх выпустили на волю немного раньше.

Цапли живут вдоль заболоченных территорий, где есть рыба, лягушки и другие водные животные. Эти пернатые в основном строят большие гнёзда из веток на деревьях. Они гнездятся большими колониями в местах, недоступных для хищников.
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