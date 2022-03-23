Нападение с ножом в Израиле: погибли четверо

Кровавая атака в Израиле. Араб с израильским гражданством напал на посетителей торгового центра, а также заправочной..

[Шон Вакхан, очевидец]:

«Я видел, как люди убегали, много людей, много напряжения и криков. Я видел убитую женщину здесь, прямо здесь».

Кровавая атака в Израиле. Араб с израильским гражданством напал на посетителей торгового центра, а также заправочной станции в городе Беэр-Шева. В итоге погибло три женщины и мужчина. Ещё несколько человек получили ранения разной степени тяжести.

Нападавшего застрелил прохожий ещё до приезда правоохранителей.

[Шон Вакхан, очевидец]:

«Полиция прибыла спустя несколько минут. Было много машин скорой помощи. Люди боялись нового нападения, поэтому покинули это место. Пострадавших здесь было много».

Это нападение стало самым смертоносным для Израиля за много лет. В своём видеообращении министр обороны страны сказал, что армия переходит в режим повышенной готовности.

[Бенни Ганц, министр обороны Израиля]:«Мы позаботимся о том, чтобы любой, кто поощряет или поддерживает недавние нападения, ответил за это».

По данным полиции, нападение совершил мужчина, который ранее отбывал срок за членство в террористической организации. Речь о запрещённой в России и других странах группировке «Исламское государство».

[Рувик Данилович, мэр Беэр-Шевы]:

«Нужно действовать решительно и сделать приоритетным вопрос об иранской угрозе. Нужно сделать приоритетным вопрос безопасности жителей юга, Гуш-Дана и Негева».

На месте происшествия вспыхнул стихийный протест. Люди пришли, скандируя лозунг «Смерть арабам».

Напряжённость в Израиле и на палестинских территориях обычно нарастает по мере приближения священного для мусульман месяца Рамадан. В этом году он выпадает на апрель.

В последние недели в Восточном Иерусалиме и на Западном берегу произошло несколько нападений палестинцев с ножами. Некоторых из них застрелили израильские полицейские.

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