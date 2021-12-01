Участницы конкурса «Мисс Вселенная – 2021» прогулялись по Иерусалиму

Их улыбки скрыты под масками, но глаза светятся. Впереди у каждой – ответственная задача: представлять свою..

Их улыбки скрыты под масками, но глаза светятся. Впереди у каждой – ответственная задача: представлять свою страну на конкурсе «Мисс Вселенная-2021». Но до мероприятия ещё почти две недели, и девушки гуляют по Старому городу Иерусалима.

[Элиса Гроуа, участница из Исландии]:

«Это изумительно. Посмотрите, какой вид позади меня. Здесь есть и другие виды – намного красивее, но я не знаю, какой самый лучший. Прогулка по Иерусалиму просто потрясающая».

Конкурс стартует 12 декабря. Он пройдёт на израильском морском курорте Эйлат. За титул «Мисс Вселенная» будут соперничать девушки из 77 стран. Ранее из-за сложной обстановки с коронавирусом отказались участвовать Барбадос, Белиз и Малайзия. Россию будет представлять «Вице-мисс Россия» 2019 года Ралина Арабова. Она из Татарстана.

Израиль с 29 ноября на две недели закрыл границы для иностранцев. А местные жители, прибывающие из других стран, обязаны соблюдать карантин.

Для участников конкурса сделали исключение. Но они должны сдавать ПЦР-тест каждые 48 часов, а также соблюдать другие меры предосторожности. Ранее у одной конкурсантки выявили COVID-19.

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