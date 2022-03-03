Сильные наводнения угрожают Сиднею

Сотни тысяч людей вынуждены бежать из своих домов в Австралии. Восточное побережье страны терзают смертоносные наводнения...

[Аполос Нимакрре, рабочий с Фиджи]:

«На Фиджи это нормально, там мы привыкли помогать друг другу в таких ситуациях, и сейчас мы счастливы, что тоже можем кому-то помочь».

Сотни тысяч людей вынуждены бежать из своих домов в Австралии. Восточное побережье страны терзают смертоносные наводнения. Затоплено два штата – Квинсленд и Новый Южный Уэльс.

Людей размещают в эвакуационных центрах.

[Эндрю Нив, эвакурованный]:

«Я успел спасти только одежду, собаку и прах моей кошки. Вот и всё. Мы потеряли машины, весь дом, страховку от наводнений позволить себе здесь не можем».

Число погибших возросло до 13. Последние четыре жертвы были в Лисморе в Новом Южном Уэльсе. Этот город пострадал от наводнений сильнее всех. Ливни начались здесь в конце прошлой недели – они затопили улицы, смыли жилые дома и нарушили электроснабжение.

Сейчас вода начала отступать, и спасатели обыскивают дома. Число погибших, скорее всего, будет расти.

Тем временем в Сиднее и окрестностях пик наводнения ещё впереди. Там распоряжение быть готовыми к эвакуации или уже эвакуироваться получили около 500 тысяч человек.

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