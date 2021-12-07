Свергнутому лидеру Мьянмы Аун Сан Су Чжи вынесли приговор

К четырём годам лишения свободы приговорили бывшую де-факто главу Мьянмы Аун Сан Су Чжи. Её судили по приказу военной хунты, захватившей власть 1 февраля.

76-летнюю Аун Сан Су Чжи признали виновной в нарушении санитарных мер против COVID-19 и подстрекательстве к беспорядкам. Такие же обвинения предъявили свергнутому президенту Вин Мьину. Его также приговорили к четырём годам.

Через несколько часов после суда главнокомандующий вооружёнными силами страны смягчил наказание до двух лет лишения свободы обоим осуждённым. Они будут отбывать его под домашним арестом. Напомним, до того как прийти к власти, Аун Сан Су Чжи из-за своей продемократической деятельности уже провела под домашним арестом 15 лет.

Её ждут и другие судебные процессы. Военная хунта обвиняет её в коррупции и нечестной победе на выборах.

США, страны Евросоюза, а также ООН призывают освободить свергнутых лидеров Мьянмы.

[Равина Шамдасани, пресс-секретарь УВКПЧ ООН]:

«Мы считаем, что такой приговор Аун Сан Су Чжи и содержание под стражей политических оппонентов только придадут смелости тем, кто сопротивляется незаконному правлению военных».

После военного переворота в стране вспыхнули протесты, но их жестоко подавляют. В день вынесения приговора люди также вышли на улицы. В Янгоне мирное выступление закончилось трагедией.

[Равина Шамдасани, пресс-секретарь УВКПЧ ООН]:

«Военный грузовик врезался в мирных демонстрантов, а затем по безоружным протестующим открыли огонь боевыми патронами. Это жестоко и совершенно неприемлемо».

Местные СМИ сообщают, что погибло пять человек.

Также по данным ООН, в Мьянме находятся под арестом примерно десять тысяч политических оппонентов. По меньшей мере, 175 человек умерли в заключении из-за жестокого обращения и пыток. В их числе – члены политической партии «Национальная лига за демократию», которую возглавляет Аун Сан Су Чжи.

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