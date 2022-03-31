Самая далёкая: уникальную звезду обнаружил телескоп «Хаббл»

Самая далёкая. Команда астрономов обнаружила звезду, которая находится дальше всех от нашей планеты. Конечно, среди тех,..

Самая далёкая. Команда астрономов обнаружила звезду, которая находится дальше всех от нашей планеты. Конечно, среди тех, которые уже открыты.

Сверхгорячий и сверхяркий гигант сформировался более 13 миллиардов лет назад. При этом в астрономии расстояние измеряется временем, поскольку чем дальше космический объект, тем раньше он сформировался.

[Брайан Уэлш, астроном из Университета Джона Хопкинса]:

«Мы ведём исследования, исходя из предположения, что свет, который мы видим, испустила одна массивная звезда. Получается, что её масса должна быть как минимум в 50 раз больше солнечной. Так что это действительно большая, очень массивная звезда».

Впрочем, этого голубого гиганта, скорее всего, уже не существует. Он был настолько массивным, что почти наверняка распался на части всего через несколько миллионов лет после появления.

Международная команда астрономов обнаружила звезду с помощью телескопа «Хаббл». Её назвали древнеанглийским именем Эарендель.

Ранее самой далёкой считалась звезда Икар. Этот голубой сверхгигант, тоже обнаруженный «Хабблом», образовался 9 миллиардов 400 миллионов лет назад.

Теперь обнаруженную звезду исследует телескоп «Уэбб». Этот преемник «Хаббла» запустили в декабре прошлого года. Он попробует определить химический состав и температуру Эарендель.

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