Музыкант делит платиновый юбилей с королевой Елизаветой II

Это старейший оркестр Шотландии. Существует с 1815 года. Его музыканты играли для солдат, возвращавшихся после битвы..

Это старейший оркестр Шотландии. Существует с 1815 года. Его музыканты играли для солдат, возвращавшихся после битвы при Ватерлоо.

У этого оркестра есть ещё одна особенность. Один из его музыкантов отметил платиновый юбилей одновременно с королевой Елизаветой II. Корнетист Дэвид Калверт присоединился к оркестру 70 лет назад – 6 февраля 1952 года.

[Дэвид Калверт, музыкант]:

«В тот день умер король Георг VI. А затем королева взяла на себя роль Её Величества».

Дэвиду 82 года. Играет в оркестре с 12. Живёт в шотландском городе Лангем. В 72-м году сюда приезжал американский астронавт Нил Армстронг – первый человек, ступивший на Луну. Корнетист играл и для него.

Шотландец передал свою страсть к музыке детям, а теперь делится ею с внуками.

[Эшли Калверт, внучка музыканта]:

«Папа купил нам корнеты, когда брату и мне не было и восьми лет».

Внуки корнетиста говорят, что игра в оркестре их очень вдохновляет. Ну а пожилой музыкант, как и королева Великобритании, продолжает трудиться.

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