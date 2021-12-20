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Зачем для пятилетнего малыша построили автобусную остановку

Зачем для пятилетнего малыша построили автобусную остановку
автобусная остановка, фото thebl.com
Зачем для пятилетнего малыша построили автобусную остановку

Каждое утро Малыш Райдер Килам ждёт возле дороги школьный автобус. Он не может выбежать на улицу из дома, как другие дети, когда приходит автобус.

«Райдер сидит в инвалидном кресле, а от нашего дома до дороги около 20 метров, –рассказал отец мальчика Тим.

Ребёнку приходится выходить заранее и ждать на улице в любую погоду. Родители поставили зонт для защиты ребёнка от дождя, но из-за ветра он сломался. Тим рассказал о своей ситуации на Facebook и спрашивал, есть ли у кого-нибудь ненужный большой зонт. Один из учителей средней школы прочитал сообщение и предложил ученикам построить для Райдера укрытие от непогоды.

Компания стройматериалов предоставила доски на сумму 300 долларов, часть материалов оплатила семья Килам. Построили быстро. «Приближалась зима, и мы не хотели, чтобы Райдер сидел на улице под зонтиком», – сказал школьный учитель.

«Теперь после уроков сын просит побыть здесь, теперь это его новая крепость», – сказал Тим. «Это просто фантастика, все объединились, чтобы помочь», – добавил он.

Отец сфотографировал улыбающегося сына и прислал снимок школьному учителю.

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