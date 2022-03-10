Подержанный Tesla Roadster продали более чем за 250 000 долларов

Подержанный Tesla Roadster стал самым дорогостоящим автомобилем марки, когда его купил новый владелец. Эта модель –..
Дата загрузки: 2022-03-10
[Пит Грубер, директор компании Gruber Motor]:
«Родстеры становятся дороже – их покупают коллекционеры. Они платят от 100 до 130 тысяч долларов за автомобиль».
Особенность проданного автомобиля в том, что с конвейера он сошёл одним из первых – тринадцатым. На нём проехали всего 840 миль, то есть 1350 километров. В салоне есть памятная табличка с подписью руководителя компании. У спорткара жёсткая складная крыша и навигационная система, которая на момент продажи была современной.
[Пит Грубер, директор компании Gruber Motor]:
«Владелец рассчитывал выручить 170 или 185 тысяч долларов. Но я сказал ему, что если не торопится, то пусть немного подождёт и посмотрит, что будет».
В итоге нашлись четыре покупателя, которые предложили больше четверти миллиона долларов. Какой стала конечная цена, владелец не разглашает.
[Пит Грубер, директор компании Gruber Motor]:
«Родстер первого поколения, по иронии судьбы, был продан дороже, чем будет продаваться родстер нового поколения, который станет самым быстрым серийным автомобилем в мире за 250 тысяч долларов. Вот такая ирония судьбы».
Tesla Roadster выпускали с 2008 по 2012 годы. Всего с конвейера сошло 2600 экземпляров. Цены начинались от 110 тысяч долларов.
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