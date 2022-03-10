fb pixel
Телеканал NTD

Подержанный Tesla Roadster продали более чем за 250 000 долларов

Подержанный Tesla Roadster продали более чем за 250 000 долларов

Подержанный Tesla Roadster стал самым дорогостоящим автомобилем марки, когда его купил новый владелец. Эта модель –..

Дата загрузки: 2022-03-10

Подержанный Tesla Roadster продали более чем за 250 000 долларов
Подержанный Tesla Roadster стал самым дорогостоящим автомобилем марки, когда его купил новый владелец. Эта модель – первый спорткар американской компании. А проданный экземпляр принадлежит к ограниченной серии Signature One Hundred.

[Пит Грубер, директор компании Gruber Motor]:
«Родстеры становятся дороже – их покупают коллекционеры. Они платят от 100 до 130 тысяч долларов за автомобиль».

Особенность проданного автомобиля в том, что с конвейера он сошёл одним из первых – тринадцатым. На нём проехали всего 840 миль, то есть 1350 километров. В салоне есть памятная табличка с подписью руководителя компании. У спорткара жёсткая складная крыша и навигационная система, которая на момент продажи была современной.

[Пит Грубер, директор компании Gruber Motor]:
«Владелец рассчитывал выручить 170 или 185 тысяч долларов. Но я сказал ему, что если не торопится, то пусть немного подождёт и посмотрит, что будет».

В итоге нашлись четыре покупателя, которые предложили больше четверти миллиона долларов. Какой стала конечная цена, владелец не разглашает.

[Пит Грубер, директор компании Gruber Motor]:
«Родстер первого поколения, по иронии судьбы, был продан дороже, чем будет продаваться родстер нового поколения, который станет самым быстрым серийным автомобилем в мире за 250 тысяч долларов. Вот такая ирония судьбы».

Tesla Roadster выпускали с 2008 по 2012 годы. Всего с конвейера сошло 2600 экземпляров. Цены начинались от 110 тысяч долларов.
Короткая ссылка на эту страницу:

© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...