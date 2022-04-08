Почти треть Пуэрто-Рико осталась без электричества после пожара на электростанции «Коста-Сур». Электроэнергия перестала поступать в 400..

Треть Пуэрто-Рико осталась без электричества после пожара на электростанции

Почти треть Пуэрто-Рико осталась без электричества после пожара на электростанции «Коста-Сур». Электроэнергия перестала поступать в 400 тысяч зданий, в числе которых – жилые дома, школы, предприятия и госучреждения.

Это означает, что без света остались примерно 350 тысяч человек. При этом 160 тысяч жителей остались также и без воды.

Огонь на электростанции тушили несколько пожарных расчётов.

[Эдвин Сепульведа, пожарный]:

«Мы справились с огнём примерно за полчаса. Горела небольшая подстанция рядом с электростанцией «Коста-Сур»».

Управление электроэнергетики Пуэрто-Рико сообщило, что на электростанции, вероятно, вышел из строя выходной выключатель одного из блоков. В итоге система защиты остановила работу всей станции.

Власти обещают быстро восстановить подачу электричества. Однако люди боятся, что это надолго. Многие запасаются топливом для генераторов.

[Эдвард Кордеро, владелец АЗС]:

«Люди приезжают один за другим и постоянно наполняют канистры. Все торопятся».

«Коста-Сур» – одна из четырёх крупных электростанций острова. Отключение произошло за два месяца до начала сезона ураганов в Атлантике. Многих жителей очень беспокоит, что местная электросеть в плохом состоянии.

Так, в 2018 году мощный ураган «Мария» оставил без электричества весь остров. Пуэрто-Рико – это зависимая от США территория. Она находится под управлением Соединённых Штатов, но не входит в их состав.

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