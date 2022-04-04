Бедные жители Руанды получают чистую воду из подземных вод

Эта река, которая протекает недалеко от столицы Руанды – важный источник воды для местного населения. Семьи..

Эта река, которая протекает недалеко от столицы Руанды – важный источник воды для местного населения. Семьи используют её для стирки и уборки.

А когда им нужна питьевая вода, самые бедные жители копают вглубь. Впрочем, не все подземные воды доступны или безопасны для питья.

По данным ЮНИСЕФ, менее половины населения Руанды имеют доступ к чистой питьевой воде в пределах 30 минут от дома. Обычно возле источников выстраиваются очереди. Но риск заразиться чем-то довольно большой.

Теперь одна из компаний пытается предоставить людям безопасную и доступную по цене воду.

Её завод в Кигали очищает грунтовые воды.

[Иветт Ишимве, директор Iriba Water Group]:

«Мы ориентируемся на людей с низким доходом, которые не могут позволить себе воду в бутылках».

Компания устанавливает на рынках и в бедных районах такие автоматы. Здесь можно купить стакан воды по доступной цене, и при этом она точно будет безопасной.

[местный житель]:

«У меня тяжёлая работа, которая требует, чтобы я регулярно пил воду. На свою зарплату я не могу позволить себе купить бутылку за 1000 франков, а здесь я плачу 100 франков».

Этот киоск обычно обслуживает от 40 до 50 клиентов в час. Очевидно, что спрос на дешёвую воду есть.

Доступ к чистой воде нужен не только районам с низким доходом. Школы – тоже не исключение. Но детям не нужно платить за каждый стаканчик. Родители просто вносят абонентскую плату.

Iriba Water планирует расширить поставки, в том числе в другие сельские районы страны.

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