Швейцария: место, куда не добралась инфляция

В то время как большинство жителей Европы страдают от растущих цен, в Швейцарии инфляция настолько незаметна,..

В то время как большинство жителей Европы страдают от растущих цен, в Швейцарии инфляция настолько незаметна, что некоторые товары и услуги на самом деле дешевеют.

Например, медицина. Обычно на неё уходит львиная доля доходов швейцарцев. Но теперь стоимость этих услуг снизилась на полпроцента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В целом инфляция достигла 2,2%. Это самый высокий показатель за последние 14 лет. Но это намного меньше, чем в других развитых странах.

[Рудольф Минш, экономист]:«Опять же, помогает сильный швейцарский франк, а также достаточно высокий уровень цен в Швейцарии. Так что рост в процентном исчислении не такой уж большой».

Цены на нефть растут стремительно. Однако на уровень инфляции в Швейцарии почти не влияют. Экономисты называют несколько причин.

[Рудольф Минш, экономист]:«Во-первых, у нас сильная валюта, это помогает, поскольку импорт нефти дешевле. Во-вторых, энергоэффективность. В-третьих, высокие доходы. Населению не приходится тратить слишком много на энергию, в частности на ископаемое топливо».

Впрочем, многие швейцарцы переживают, что отказ от энергоносителей из России может сказаться на их жизни.

[житель Швейцарии]:«Дорожает в основном бензин, уже больше двух франков за литр. Но продукты не очень дорожают. Я на пенсии, мне уже всё равно, но что будет с молодыми. Мы не знаем, что будет после запрета. Я, например, отапливаю дом газом. Наверное, вырастут цены, квартплата тоже».

Впрочем, всё не так плохо. Более половины энергии для страны производят ГЭС. Это делает Швейцарию гораздо менее подверженной колебанию цен на нефть и газ.

Короткая ссылка на эту страницу: