Британка Натали когда-то бегала по несколько километров по улицам недалеко от своего дома в Лондоне. Но..

Длительный COVID: пациенты не выздоравливают даже через год

[Натали Макдермотт, переболевшая COVID-19]:

«У меня воспалены нервные окончания на ступнях. Кажется, как будто иду по гальке на пляже. Но самое сложное не это. Хуже всего, что вирус повредил мой позвоночник. Мне сложно ходить. Иногда просто не могу поднять ног».

Британка Натали когда-то бегала по несколько километров по улицам недалеко от своего дома в Лондоне. Но теперь даже нескольких метров не может пройти без костылей. Прошло уже два года с тех пор, как она заразилась COVID-19. Но она по-прежнему не поправилась.

До болезни Натали часто каталась на лыжах. Это фото сделано в 2018 году. Но теперь, если приходится долго передвигаться, то она пользуется инвалидным креслом.

Согласно исследованию британских учёных, коронавирус имеет длительную форму протекания. И в Великобритании таких пациентов немало. Как выяснилось, женщины заболевают этой формой на 30% реже, чем мужчины. Выздоровление наступает в среднем за год.

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Теперь исследователи думают, какую поддержку необходимо оказывать таким людям, чтобы помочь излечиться быстрее.

[Дэвид Стрейн, врач]:

«Сейчас очень мало методов лечения, доступных людям с длительным течением COVID. Проводится несколько крупных контролируемых испытаний, в которых рассматривают фармакологическую и немедикаментозную интервенцию. Надеемся, это облегчит эти симптомы, но пока нет никаких проверенных методов лечения».

При этом для пациентов с ожирением прогноз не такой радужный. Они за год не выздоравливают.

Ещё меньше шансов на выздоровление за такой срок у тех, кто был подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Их вероятность исцелиться за год меньше почти на 60%.

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