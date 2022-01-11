Рекордное число госпитализаций с омикроном в США, но всё не так, как раньше

Антирекорд в больницах США. Пациентов с коронавирусом в стране небывало много. Всему виной новый вариант омикрон,..
Дата загрузки: 2022-01-11
Как говорит статистика, в США с коронавирусом сейчас госпитализировано более 132 тысяч человек. Предыдущий рекорд был в январе прошлого года. Больных было на 600 человек меньше.
Но в этот раз всё по-другому. Только половина лежит с классическими симптомами COVID, такими как затруднённое дыхание, пневмония или низкий уровень кислорода в крови.
[Рауль Шарма, нью-йоркский врач]:
«Остальные 50% – это люди, которых госпитализировали по другим причинам, например, сердечные приступы, инсульты, боль в животе, рак и другие заболевания. А затем у них случайно выявили COVID, поскольку всем вновь прибывшим делают тесты».
Если говорить о больницах Нью-Йорка, то примерно половина госпитализированных привита от коронавируса.
[Рауль Шарма, нью-йоркский врач]:
«Около 10% госпитализированных с COVID находятся в отделении интенсивной терапии, а 5% – на искусственной вентиляции лёгких. Это меньше, чем во время двух предыдущих всплесков».
При этом эксперты говорят, что число больных ещё не достигло пика.
[Рауль Шарма, нью-йоркский врач]:
«Нам нужно ещё изучить цифры, но мы ожидаем, что пик наступит через одну-две недели».
В целом по стране госпитализаций с ковид с декабря стабильно становилось больше. А за последние три недели их число утроилось.
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