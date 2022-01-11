Антирекорд в больницах США. Пациентов с коронавирусом в стране небывало много. Всему виной новый вариант омикрон,..

Рекордное число госпитализаций с омикроном в США, но всё не так, как раньше

Антирекорд в больницах США. Пациентов с коронавирусом в стране небывало много. Всему виной новый вариант омикрон, который считается самым заразным среди всех штаммов. При этом тяжёлые формы заболевания он вызывает реже.

Как говорит статистика, в США с коронавирусом сейчас госпитализировано более 132 тысяч человек. Предыдущий рекорд был в январе прошлого года. Больных было на 600 человек меньше.

Но в этот раз всё по-другому. Только половина лежит с классическими симптомами COVID, такими как затруднённое дыхание, пневмония или низкий уровень кислорода в крови.

[Рауль Шарма, нью-йоркский врач]:

«Остальные 50% – это люди, которых госпитализировали по другим причинам, например, сердечные приступы, инсульты, боль в животе, рак и другие заболевания. А затем у них случайно выявили COVID, поскольку всем вновь прибывшим делают тесты».

Если говорить о больницах Нью-Йорка, то примерно половина госпитализированных привита от коронавируса.

[Рауль Шарма, нью-йоркский врач]:

«Около 10% госпитализированных с COVID находятся в отделении интенсивной терапии, а 5% – на искусственной вентиляции лёгких. Это меньше, чем во время двух предыдущих всплесков».

При этом эксперты говорят, что число больных ещё не достигло пика.

[Рауль Шарма, нью-йоркский врач]:

«Нам нужно ещё изучить цифры, но мы ожидаем, что пик наступит через одну-две недели».

В целом по стране госпитализаций с ковид с декабря стабильно становилось больше. А за последние три недели их число утроилось.

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