Пёс из подразделения К-9 чуть не погиб и стал героем

Пёс Риггс служит в подразделении К-9 в полиции. Однажды он участвовал в преследовании мужчины, который, как предполагают, убил двоих человек в Чикаго.



Во время задержания пёс получил огнестрельное ранение в голову. Его доставили в ветеринарную клинику. Помощник шерифа Терри Тифт говорит, что очень переживал за Риггса. «Он член семьи, он всегда им был. Он сделал свою работу и спас мне жизнь».

Шериф Дэвид Г. Бет рассказал, что пёс схватил подозреваемого и не дал ему выбежать на шоссе. «Он мог попытаться угнать машину, и это осложнило бы ситуацию», – добавил он.

Риггс выжил, и после выписки из больницы его пришли приветствовать сотрудники полиции и местные жители. Смотрите видео.