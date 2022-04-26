Умерла старейшая жительница планеты

На 120-м году жизни умерла японская долгожительница Канэ Танака. Она считалась старейшим живым человеком в мире...

На 120-м году жизни умерла японская долгожительница Канэ Танака. Она считалась старейшим живым человеком в мире. Этот рекорд в 2019 году внесли в Книгу Гиннесса. Канэ прожила 119 лет и 107 дней.

Японка родилась в 1903 году в префектуре Фукуока. Пережила две мировые войны. Во второй участвовал её сын. Попал в плен, но вернулся живым.

Канэ была замужем 71 год. У них с мужем было четверо своих детей и одна приёмная дочь. Супруги держали магазин, в котором продавали лапшу, рисовые лепёшки и сладости.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Женщина дважды победила онкологию. Первый раз в 46 лет, второй – в 103. Сын Канэ написал о ней книгу, когда ей было 107 лет. Японка считала, что секрет её долгожительства – это семья, надежда, здоровый сон и диета.

Канэ должна была нести олимпийский факел во время эстафеты перед Олимпиадой в Токио в 2021 году. Потом от этой идеи отказались. Не хотели, чтобы бабушка заразилась коронавирусом.

Теперь старейшим человеком планеты стала француженка Люсиль Рандо. Сейчас ей 118 лет.

Короткая ссылка на эту страницу: