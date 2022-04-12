Важная операция: в Колумбии у контрабандистов изъяли более 1000 животных

Более тысячи животных редких видов изъяла полиция у незаконных торговцев в Колумбии. [Хорхе Луис Варгас, глава..
Дата загрузки: 2022-04-12
Более тысячи животных редких видов изъяла полиция у незаконных торговцев в Колумбии.
[Хорхе Луис Варгас, глава полиции Колумбии]:
«Тарантулы-драконы, удавы, морские звёзды, кораллы, хамелеоны, черепахи, рыбы разных видов, птицы и млекопитающие».
В том числе большие кошки оцелоты. Общая стоимость всех этих животных на чёрном рынке превышает миллион долларов.
[Хорхе Луис Варгас, глава полиции Колумбии]:
«Национальная полиция Колумбии в сотрудничестве с органами охраны дикой природы США провела очень важную операцию. В ходе 15 рейдов в шести городах задержан 21 человек».
Всех изъятых животных передали природоохранным органам. О них позаботятся. Раненых подлечат. Потом всех, кого можно, выпустят обратно в дикую природу.
Колумбия – одна из самых биоразнообразных стран в мире. Только в этом году полиция уже изъяла из рук контрабандистов около 6000 животных разных видов.
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