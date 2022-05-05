В Мексике спасли 280 мигрантов, запертых в брошенной фуре

280 мигрантов могли задохнуться в брошенной фуре в Мексике. Их спасли благодаря местным жителям. Они услышали..

280 мигрантов могли задохнуться в брошенной фуре в Мексике. Их спасли благодаря местным жителям. Они услышали крики, доносящиеся из грузовика, и сообщили в полицию.

Правоохранители помогли мигрантам выбраться. Троих доставили в больницу с обезвоживанием.

Сотрудник Красного Креста говорит, что грузовик сломался. Водители пытались починить его, но не смогли и, вероятно, уехали за запчастями. Напуганные мигранты стали звать на помощь. Среди них – 18 несовершеннолетних.

[Хорхе Гарсия, сотрудник Красного Креста]:

«Хорошо, что прицеп открыли. Посмотрите, в каком состоянии люди. Они были заперты внутри, у большинства обезвоживание».

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Эти мигранты приехали в Мексику из Эквадора, Никарагуа, Гватемалы, Сальвадора, Гондураса и с Кубы. Заплатили нелегальным перевозчикам людей, чтобы добраться до границы США. Фура сломалась в штате Веракрус рядом с Кордовой.

Теперь людьми займётся миграционная служба Мексики.

[Мануэль Санчес, сотрудник комитета по правам человека]:

«Они приехали сюда нелегально. Сотрудники миграционной службы уже здесь. Они доставят их в миграционный центр, где мигрантам будет удобнее».

По данным миграционной службы Мексики, только за первый квартал этого года в стране перехватили более 115 тысяч нелегальных мигрантов, 15% из них – несовершеннолетние. В основном все эти люди бежали из Центральной Америки.

Короткая ссылка на эту страницу: