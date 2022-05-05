В Мексике спасли 280 мигрантов, запертых в брошенной фуре

280 мигрантов могли задохнуться в брошенной фуре в Мексике. Их спасли благодаря местным жителям. Они услышали..
Дата загрузки: 2022-05-05
Правоохранители помогли мигрантам выбраться. Троих доставили в больницу с обезвоживанием.
Сотрудник Красного Креста говорит, что грузовик сломался. Водители пытались починить его, но не смогли и, вероятно, уехали за запчастями. Напуганные мигранты стали звать на помощь. Среди них – 18 несовершеннолетних.
[Хорхе Гарсия, сотрудник Красного Креста]:
«Хорошо, что прицеп открыли. Посмотрите, в каком состоянии люди. Они были заперты внутри, у большинства обезвоживание».
Эти мигранты приехали в Мексику из Эквадора, Никарагуа, Гватемалы, Сальвадора, Гондураса и с Кубы. Заплатили нелегальным перевозчикам людей, чтобы добраться до границы США. Фура сломалась в штате Веракрус рядом с Кордовой.
Теперь людьми займётся миграционная служба Мексики.
[Мануэль Санчес, сотрудник комитета по правам человека]:
«Они приехали сюда нелегально. Сотрудники миграционной службы уже здесь. Они доставят их в миграционный центр, где мигрантам будет удобнее».
По данным миграционной службы Мексики, только за первый квартал этого года в стране перехватили более 115 тысяч нелегальных мигрантов, 15% из них – несовершеннолетние. В основном все эти люди бежали из Центральной Америки.
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