Италия отмечает День пиццы

Для пиццайоло Рима эта неделя выдалась очень оживлённой. 17 января отмечают Всемирный день пиццы. И все..
Дата загрузки: 2022-01-19
В этот день также чествуют Святого Антонио-Абате. Его считают покровителем пекарей, в частности тех, кто готовит пиццу.
Традиция приготовления этого блюда попала в список нематериального наследия ЮНЕСКО в 2017 году. Согласно определению, она включает замешивание теста, придание ему формы с помощью круговых вращательных движений, а также выпекание пиццы в печи на дровах.
В ЮНЕСКО зафиксировано, что пиццу впервые начали готовить в Неаполе, где живёт и работает около 3000 пиццайоло.
А шеф-повар Франческо Фиоре трудится в центре Рима. Здесь специализируются на римской пицце. Её тесто тонкое и хрустящее. А у неаполитанской, наоборот – толстое и воздушное.
Говорит, что самая базовая пицца – это «Маргарита». Она включает соус из томатов, а также моцареллу и базилик. Но часто заказывают то, к чему итальянцы не привыкли.
[Франческо Фиоре, пиццайоло в Риме]:
«Ананасовая пицца – это пицца, которую мы делаем нечасто, потому что её просят в основном американские туристы. Это известная гавайская пицца с начинкой из «Маргариты». Когда её достают из печи, добавляют также кусочки ананаса и ветчину. Я никогда её не пробовал».
Многие посетители с удивлением обнаруживают, что попали на праздник.
[Глория Монтавес, туристка из Испании]:
«Мы приехали в Италию и, если честно, я понятия не имела, что сегодня день пиццы. Мы с друзьями решили заказать здесь в Риме вкусную пиццу. Мне нравится такая еда, потому что есть очень много её видов».
[Антонелла Мелони, посетительница]:
«Сегодня Всемирный день пиццы. Мы этого не знали, но у нас была прекрасная туристическая прогулка по Риму, которая закончилась пиццей с луком и тунцом. Потом снова погуляем, чтобы всё переварить».
Согласно популярной легенде, пиццу «Маргариту» назвали в честь королевы Маргариты Савойской. А её начинка – это цвета итальянского флага.
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