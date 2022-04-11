Президент Эмманюэль Макрон победил в первом туре общенациональных выборов во Франции. По результатам обработки всех бюллетеней,..

Макрон и Ле Пен вышли во второй тур президентских выборов во Франции

Президент Эмманюэль Макрон победил в первом туре общенациональных выборов во Франции. По результатам обработки всех бюллетеней, он набрал почти 28% голосов. Второе место заняла председатель партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. У неё чуть больше 23%. Именно эти два кандидата выходят во второй тур, который состоится 24 апреля.

Выступая перед сторонниками, Макрон отметил, что надеяться на лёгкую победу не стоит.

[Эмманюэль Макрон, президент Франции]

«Давайте не будем обманывать сами себя, ещё ничего не решено. Дебаты в ближайшую пару недель – ключевые для нашей страны и для Европы».

Марин Ле Пен же в своей речи поставила будущее Франции на кон второго тура.

[Марин Ле Пен, кандидат в президенты]:«Моя платформа продвигает большие амбиции для страны, демократические амбиции с гражданским референдумом, с пропорциональным выражением всех политических мнений и их представительством в Национальном собрании».

Третье место в гонке занял лидер левой партии «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон. Он набрал 22%. Он призвал избирателей не отдавать ни одного голоса за Ле Пен.

При этом голосовать за правого кандидата призвал консервативный участник выборов Эрик Земмур.

После выборов на улицы Франции вышли сотни людей. Кто-то радовался победе своего кандидата, а кто-то выражал протест против обоих политиков, вышедших во второй тур.

Явка на голосовании была довольно низкой: 65%.

Эксперты прогнозируют, что во втором туре разрыв между кандидатами может составить всего несколько процентов.

Короткая ссылка на эту страницу: