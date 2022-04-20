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Курс японской иены упал до 20-летнего минимума

Курс японской иены упал до 20-летнего минимума

Японская иена упала до 20-летнего минимума по отношению к американской валюте. С начала месяца она подешевела..

Дата загрузки: 2022-04-20

Курс японской иены упал до 20-летнего минимума
Японская иена упала до 20-летнего минимума по отношению к американской валюте. С начала месяца она подешевела на 5%. Теперь торгуется на уровне более 128 иен за доллар. Это самый плохой курс с мая 2002.

С начала года иена ослабла примерно на 12% по отношению к доллару. Одной из причин называют рост цен на сырьевые товары и нефть, которые сделали импорт дороже. Также начались перебои с поставками.

Министр финансов Сунити Судзуки говорит, что правительство обеспокоено и внимательно следит за тенденциями.

[Сунити Судзуки, министр финансов Японии]:

«Стабильность на валютном рынке важна, а резкие движения валюты нежелательны. Правительство внимательно следит за ситуацией, включая недавнее ослабление иены и влияние этого на экономику».

При этом нынешний курс ещё не достиг рекорда, который был установлен в апреле 2002 года. Тогда за доллар давали более 130 иен.

Впрочем, из-за инфляции доллар тоже дешевеет. Это заставляет Федеральный резерв США ужесточать монетарную политику, что приводит к росту спроса на доллары.

Что касается японского Центробанка, то он не может повышать свои процентные ставки из-за более высокой долговой нагрузки.
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