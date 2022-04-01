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Британские волонтёры очищают «Золотой храм» в Индии

Британские волонтёры очищают «Золотой храм» в Индии

Вооружившись тряпками и зубными щётками, 50 человек оттирают от грязи «Золотой Храм» в индийском Амритсаре. Выхлопные..

Дата загрузки: 2022-04-01

Британские волонтёры очищают «Золотой храм» в Индии
Вооружившись тряпками и зубными щётками, 50 человек оттирают от грязи «Золотой Храм» в индийском Амритсаре. Выхлопные газы и пыль приглушают блеск позолоты. Поэтому здание приводят в порядок ежегодно.

Золотые стены отмывают с помощью мыльной воды на натуральной основе. Её делают из плодов дерева ритха. Сильные загрязнения убирают лимонным соком. Потом золотое покрытие полируют до блеска.

Всю эту работу выполняют волонтёры из Великобритании. Обычно на очистку храма уходит десять дней.

[Гурдиял Сингх, волонтёр]:
«Все мы оставили свою работу и приехали сюда, чтобы очистить «Золотой храм»».

«Золотой храм» построили на рубеже XVI и XVII веков. Главная часть храма стоит посреди пруда. В неё можно попасть по узкому мраморному мосту.

Каждый год сюда приезжают миллионы туристов. В конце XIX века в храме побывал российский император Николай II.
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