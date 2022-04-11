Менее года назад австралийка Тянь Чи Лу взяла из приюта двух собак – Макса и Чоппера...

В Австралии собак водят к психологу

Менее года назад австралийка Тянь Чи Лу взяла из приюта двух собак – Макса и Чоппера. Для неё это стало глотком свежего воздуха.

[Тянь Чи Лу, жительница Мельбурна]:

«Когда приходишь домой после тяжёлого рабочего дня, они поднимают настроение. Им нужны только ласка и любовь».

Но вскоре хозяйка заметила, что одной собаке самой нужна помощь.

[Тянь Чи Лу, жительница Мельбурна]:

«Чоппер была просто на взводе. Завидев любую другую собаку – хоть без поводка, хоть на поводке – она лаяла и убегала».

Хозяйка отвела собаку к ветеринару-психологу. Врач диагностировал тревожное расстройство, при котором без всякой причины возникает страх.

[Джеки Лей, ветеринар-психолог]:

«Примерно у каждой пятой собаки есть подобные проблемы».

При тревожном расстройстве у собак проявляется чрезмерная бдительность, беспокойство и агрессия. Они могут бегать взад-вперёд, лаять и выть. Может даже появиться одышка.

Исследователи выяснили, что собакам также иногда передаётся тревожное состояние хозяина. Но болезнь, конечно, не заразна.

[Джеки Лей, ветеринар-психолог]:

«Просто у собаки уже есть проблемы с психическим здоровьем, поскольку одна часть её мозга не работает в равновесии с остальной частью».

Некоторым собакам может помочь профессиональный тренер. А в некоторых случаях нужно лечение. Тогда животному выписывают успокоительные лекарства – такие же, какие принимают люди.

Чоппер лечилась полгода. Теперь она снова спокойная и наслаждается жизнью.

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