ЕС начинает дисциплинарную процедуру против Венгрии

Еврокомиссия начинает дисциплинарную процедуру против Венгрии. Это может лишить страну финансирования. Речь идёт о коррупции. С..

Еврокомиссия начинает дисциплинарную процедуру против Венгрии. Это может лишить страну финансирования.

Речь идёт о коррупции. С таким заявлением председатель Урсула фон дер Ляйен выступила перед Европарламентом.

[Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии]:

«Мы отправили письмо в Венгрию с вопросами. Они ответили. Мы внимательно их оценили и пришли к выводу, что нужно переходить к следующему шагу».

К Венгрии применят механизм верховенства права. Он новый. Его приняли только в конце 2020 года и пока ни разу не использовали.

В ЕС считают, что правительство премьера Виктора Орбана позволяет фондам блока «утекать по разным каналам».

Механизм предусматривает, что Еврокомиссия может сокращать выделение средств странам, где эти деньги будут тратить нецелевым способом из-за нарушения верховенства закона.

В марте 2021 года Польша и Венгрия подали иски на этот механизм в суд Люксембурга. Однако их отклонили.

Стоит отметить, что по результатам недавних выборов в Венгрии победу в четвёртый раз подряд одержал действующий премьер Виктор Орбан. Он придерживается консервативных взглядов и одновременно поддерживает тесные отношения с Москвой.

Критики обвиняют его в том, что он ограничивает свободу СМИ и независимость судов.

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