ООН примет международную конвенцию о защите биоразнообразия

Коста-Рика может похвастаться богатым биоразнообразием. В её лесах обитает около 155 видов лягушек. Однако в последние..

Коста-Рика может похвастаться богатым биоразнообразием. В её лесах обитает около 155 видов лягушек. Однако в последние десятилетия смертельная грибковая болезнь уничтожала земноводных по всей Центральной Америке. Было затронуто более 500 видов.

И под угрозой не только они. Животные, растения и грибы во всём мире теряют среду обитания и умирают из-за загрязнения природы и изменения климата.

Недавно в Женеве завершилась конференция под эгидой ООН. Двухнедельные встречи представителей более 190 стран были сфокусированы на Конвенции о биологическом разнообразии. Документ хотят принять в ближайшие месяцы на крупном мероприятии в Китае.

Три года назад в мире оценили состояние биоразнообразия. Выяснилось, что темпы упадка природы и скорость вымирания животных – беспрецедентные. Так, в ближайшие десятилетия могут исчезнуть миллионы видов.

Теперь активисты пытаются защитить не менее 30% территорий на суше, а также рек и океанов. Так они планируют сохранить среду обитания животных.

Это охотничий заповедник в Южном Судане. Он страдает от наплыва браконьеров. Люди вынуждены заниматься этим за деньги из-за нехватки другой работы.

По документам здесь обитают шимпанзе, бонго, африканская золотая кошка, наземные и древесные панголины. Однако животных зачастую трудно заметить, их почти не осталось.

[Клемент Бангунда, природозащитник]:

«Они уничтожают реку, животные разбегаются. Они также жгут кусты, и это влияет на окружающую среду».

Этот ясеневый лес в Англии может почти полностью погибнуть из-за болезни, которую занесли из Азии. Сейчас под угрозой в Великобритании оказалось 80% деревьев этого вида. А это, в свою очередь, грозит вымиранием многих животных.

Эксперты Конвенции о биологическом разнообразии указывают на пять главных проблем: неправильное использование земли и моря, в частности для сельского хозяйства, изменение климата, загрязнение и распространение инвазивных чужеродных видов. Косвенно также играют роль неустойчивые производство и потребление.

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