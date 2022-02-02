В Колумбии растят сироту-ленивца

Человеческая забота и мягкая игрушка теперь заменяют маму детёнышу двупалого ленивца. Малыша спасли колумбийские пожарные. Он,..

Человеческая забота и мягкая игрушка теперь заменяют маму детёнышу двупалого ленивца. Малыша спасли колумбийские пожарные. Он, видимо, остался сиротой. Ленивца растят ветеринары в Центре спасения и охраны животных в департаменте Кундинамарка.

[Патрисия Рохас, ветеринар]:

«Новорождённому был примерно месяц, когда он попал к нам. Ему нужен круглосуточный уход. Мы кормим его каждые 3-4 часа».

Ленивца также ежедневно осматривают и несколько раз в неделю взвешивают.

[Патрисия Рохас, ветеринар]:

«Обычно детёныши остаются с матерью целый год и сосут молоко до семи месяцев. Так что этот малыш останется у нас надолго. Ему надо подготовиться к возвращению в естественную среду обитания».

Двупалые ленивцы живут в тропических лесах Южной Америки. Шведский учёный Карл Линней открыл этот вид в середине XVIII века. Двупалые ленивцы не относятся к исчезающим животным. Но из-за вырубки лесов сокращается их среда обитания.

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