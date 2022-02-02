Погладить и даже подержать на руках детёныша ягуара разрешают детям в Национальном зоопарке на Кубе. Сюда..

Ягуары и змеи: зоотерапия для детей-инвалидов на Кубе

Погладить и даже подержать на руках детёныша ягуара разрешают детям в Национальном зоопарке на Кубе. Сюда привозят школьников с отклонениями в развитии. Для них эти визиты – маленький праздник.

Детям показывают разных животных, в том числе – экзотических. Рассказывают об их особенностях и привычках. А ещё катают на лошади.

[сестра ребёнка с синдромом Дауна]:

«Зоотерапия помогла брату укрепить мышцы, крупную моторику. Он знакомится с животными – с обычными и экзотическими. Также общается с родными и друзьями. Речь у него тоже лучше развивается». [отец ребёнка с отклонениями в развитии]:

«Дети получают большую пользу. Всё проходит идеально. Очень многое изменилось в их жизни и учёбе. Они возвращаются домой с другим поведением».

Общение с животными помогает людям восстановить душевное равновесие и избавиться от тревоги.

Кубинцы любят посещать национальный зоопарк. Здесь живут почти полторы тысяч животных 120 видов, включая слонов и носорогов.

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