В России запретили вещание Deutsche Welle

Российские власти запретили вещание немецкой медиакомпании Deutsche Welle. Соответствующий документ уже получили в офисе телеканала в Москве. Корреспондентский пункт больше не работает. Также будет аннулирована аккредитация всех сотрудников компании.

Кроме того, МИД России планирует возбудить процесс о признании Deutsche Welle иностранным агентом. Все эти меры приняты в ответ на запрет вещания телеканала Russia Today в Германии.

[Петер Лимбург, директор медиакомпании Deutsche Welle]:

«Мы удивлены, и наши коллеги в Москве тоже потрясены этой очень резкой и чрезмерной реакцией российской стороны. Мы очень надеемся, что получится изменить ситуацию законным путём. Но не знаем, добьёмся ли успеха».

Министерство иностранных дел Германии заявило, что меры Москвы безосновательны и создают напряжённость в отношениях двух стран.

Вещание телеканала RT на немецком языке 2 февраля запретила Комиссия по лицензированию и надзору за СМИ Германии. Она объяснила это тем, что канал работал без лицензии и не подавал запроса на её оформление. Теперь в МИД России хотят запретить въезд в страну немецким чиновникам, причастным к закрытию канала.

Между тем в Deutsche Welle планируют и дальше освещать события в России.

[Петер Лимбург, директор медиакомпании Deutsche Welle]:

«У нас, конечно, не будет пробелов в эфире, поскольку мы выпускаем много сюжетов в нашей русскоязычной программе в Бонне и Берлине. Но на этом переходном этапе будет сложнее вести репортажи из России».

Российское отделение Deutsche Welle было зарегистрировано в 2010 году. Страница на русском языке в Интернете появилась 21 год назад.

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