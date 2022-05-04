В Австралии кафе нанимает инвалидов, чтобы помочь им устроить будущее

Горячая плита, звон посуды и запахи еды. Здесь австралиец Джек Олд – в своей стихии. Он..
Дата загрузки: 2022-05-04
Горячая плита, звон посуды и запахи еды. Здесь австралиец Джек Олд – в своей стихии. Он инвалид и недавно окончил школу. Это кафе в австралийском Дарвине – первое место его работы.
[Джек Олд, сотрудник кафе]:
«Это как творчество. Мне нравится обслуживать клиентов, нравятся их счастливые лица. Приятно смотреть, как они едят».
В этом кафе Джек оказался не случайно. Здесь инвалидам помогают получить профессию. Так у них появляется возможность найти постоянную работу. Обычно сюда приходят выпускники школ.
[Энни Райли, директор организации Carpentaria]:
«Этим людям недостаточно такой среды, где есть только общение и развлекательные мероприятия. Они хотят учиться дальше, раскрыть свой потенциал и в будущем получить работу».
В рамках проекта новую профессию освоили уже шесть человек. Изначально программа была экспериментальной. Сейчас её расширяют. Это значит, что ещё больше людей с инвалидностью смогут пройти обучение и найти работу.
Кафе находится на территории благотворительной организации, которая помогает инвалидам, людям с психическими расстройствами и пожилым.
Короткая ссылка на эту страницу: