Горячая плита, звон посуды и запахи еды. Здесь австралиец Джек Олд – в своей стихии. Он..

В Австралии кафе нанимает инвалидов, чтобы помочь им устроить будущее

Горячая плита, звон посуды и запахи еды. Здесь австралиец Джек Олд – в своей стихии. Он инвалид и недавно окончил школу. Это кафе в австралийском Дарвине – первое место его работы.

[Джек Олд, сотрудник кафе]:

«Это как творчество. Мне нравится обслуживать клиентов, нравятся их счастливые лица. Приятно смотреть, как они едят».

В этом кафе Джек оказался не случайно. Здесь инвалидам помогают получить профессию. Так у них появляется возможность найти постоянную работу. Обычно сюда приходят выпускники школ.

[Энни Райли, директор организации Carpentaria]:

«Этим людям недостаточно такой среды, где есть только общение и развлекательные мероприятия. Они хотят учиться дальше, раскрыть свой потенциал и в будущем получить работу».

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В рамках проекта новую профессию освоили уже шесть человек. Изначально программа была экспериментальной. Сейчас её расширяют. Это значит, что ещё больше людей с инвалидностью смогут пройти обучение и найти работу.

Кафе находится на территории благотворительной организации, которая помогает инвалидам, людям с психическими расстройствами и пожилым.

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