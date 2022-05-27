«Весенний Давос» завершился, но обещал вернуться в январе

Всемирный экономический форум подошёл к концу в Швейцарии. Он впервые за два года проходил в очном..

Всемирный экономический форум подошёл к концу в Швейцарии. Он впервые за два года проходил в очном формате.

Кроме того, впервые в истории это был так называемый «весенний Давос». Тоже из-за коронавируса. Следующий форум 2023 года уже наметили на январь.

Мероприятие привлекло более двух тысяч политиков, глав центробанков и директоров компаний. Среди них было 50 глав государств и правительств.

[Бёрге Бренде, управляющий директор Всемирного экономического форума]:

«Нам лучше жить в мире, где мы встречаемся и действуем вместе, чем в мире, где каждый сам за себя. Мы должны воссоздать беспроигрышный вариант не разорить ближнего своего, а принести процветание ближнему своему».

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Представители России в этот раз на мероприятии не присутствовали.

Тема форума звучала как «История в поворотный момент: политика правительств и бизнес-стратегии». На встречах обсудили неотложные гуманитарные вопросы, ситуацию с Украиной, проблемы безопасности, а также восстановление экономик после пандемии.

Так, выступая на мероприятии, директор-распорядитель МВФ сказала, что не ожидает рецессии в крупнейших экономиках мира, но и не может её исключить.

Следующий экономический форум пройдёт с 15 по 20 января. При условии, что не возникнет новых проблем, связанных с COVID.

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