Устрицы-валентинки выращивают во Франции

Эти устрицы – специально для Дня святого Валентина. Они в форме сердца. Как вырастить такие, знает..
Дата загрузки: 2022-02-14
Эти устрицы – специально для Дня святого Валентина. Они в форме сердца. Как вырастить такие, знает француз Кристоф Гино.
[Кристоф Гино, фермер по выращиванию устриц]:
«Эти устрицы продаются и подаются на стол только в День святого Валентина и только в ресторанах со звёздами Мишлен».
Устрицы давно считаются естественным афродизиаком. А форма сердца ещё больше усиливает их романтический потенциал – уверен Кристоф.
И вот, он мчится через озеро Лёкат на юге Франции, чтобы доставить продукт в один из высококлассных ресторанов.
[Кристоф Гино, фермер по выращиванию устриц]:
«Привёз вам для Дня святого Валентина лучшие сегодняшние устрицы. Вот эта – моя невеста».
Шеф-повар Лоран Лемаль для своих блюд использует только местные продукты и устрицы, выращенные в радиусе нескольких километров от ресторана.
Он их бланширует и быстро помещает в ледяную воду. Потом маринует в свекольном соке, чтобы стали красными. Так они ещё больше похожи на сердце. Потом – немного сока юдзу и тапиоки для текстуры – и вуаля: устрицы для влюблённых готовы.
[посетительница ресторана]:
«Это эстетическое наслаждение, очень женственно, мне нравится».
Кстати, то, как такие выращивать, фермер держит в строжайшем секрете. Говорит, что это коммерческая тайна.
Короткая ссылка на эту страницу: