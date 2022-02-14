Устрицы-валентинки выращивают во Франции

Эти устрицы – специально для Дня святого Валентина. Они в форме сердца. Как вырастить такие, знает..

Эти устрицы – специально для Дня святого Валентина. Они в форме сердца. Как вырастить такие, знает француз Кристоф Гино.

[Кристоф Гино, фермер по выращиванию устриц]:

«Эти устрицы продаются и подаются на стол только в День святого Валентина и только в ресторанах со звёздами Мишлен».

Устрицы давно считаются естественным афродизиаком. А форма сердца ещё больше усиливает их романтический потенциал – уверен Кристоф.

И вот, он мчится через озеро Лёкат на юге Франции, чтобы доставить продукт в один из высококлассных ресторанов.

[Кристоф Гино, фермер по выращиванию устриц]:

«Привёз вам для Дня святого Валентина лучшие сегодняшние устрицы. Вот эта – моя невеста».

Шеф-повар Лоран Лемаль для своих блюд использует только местные продукты и устрицы, выращенные в радиусе нескольких километров от ресторана.

Он их бланширует и быстро помещает в ледяную воду. Потом маринует в свекольном соке, чтобы стали красными. Так они ещё больше похожи на сердце. Потом – немного сока юдзу и тапиоки для текстуры – и вуаля: устрицы для влюблённых готовы.

[посетительница ресторана]:

«Это эстетическое наслаждение, очень женственно, мне нравится».

Кстати, то, как такие выращивать, фермер держит в строжайшем секрете. Говорит, что это коммерческая тайна.

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