У королевы Елизаветы II выявили COVID-19

Положительный тест на COVID сдала королева Великобритании Елизавета II. Она полностью вакцинирована. Несколько дней назад монархиня..
Дата загрузки: 2022-02-21
Положительный тест на COVID сдала королева Великобритании Елизавета II. Она полностью вакцинирована. Несколько дней назад монархиня пожаловалась на слабость, а в выходные у неё взяли анализ.
У Елизаветы II есть лёгкие симптомы простуды. Однако она продолжит выполнять необременительные королевские обязанности.
В начала пандемии в окружении Елизаветы II соблюдались строгие санитарные правила, но со временем их ослабили.
10 февраля COVID-19 выявили у принца Чарльза, который тоже вакцинирован. За два дня до этого он виделся с матерью. Принц заразился коронавирусом уже во второй раз. Первый был в марте 2020-го.
Врачи пристально наблюдают за здоровьем Елизаветы II. А британцы желают ей скорейшего выздоровления.
[турист]:
«Мы приехали из Манчестера и в дороге узнали, что королева заболела. Это очень расстраивает, но надеюсь, с ней всё в порядке».
[турист]:
«Грустно это слышать, но надеюсь, у неё всё хорошо. Многие уже переболели».
[житель Лондона]:
«Она с нами уже так долго, и многие к ней очень привыкли. Мне грустно слышать (про её болезнь). Но она справится, она сильная».
В октябре прошлого года королева провела сутки в больнице. Врачи объяснили это необходимостью медицинского осмотра. Они также рекомендовали монархине отдохнуть от работы.
6 февраля Елизавета II отметила 70 лет царствования на британском престоле. Она первый монарх в Великобритании, правящий так долго. Это событие планируют пышно отпраздновать в начале июня.
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