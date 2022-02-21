У королевы Елизаветы II выявили COVID-19

Положительный тест на COVID сдала королева Великобритании Елизавета II. Она полностью вакцинирована. Несколько дней назад монархиня..

Положительный тест на COVID сдала королева Великобритании Елизавета II. Она полностью вакцинирована. Несколько дней назад монархиня пожаловалась на слабость, а в выходные у неё взяли анализ.

У Елизаветы II есть лёгкие симптомы простуды. Однако она продолжит выполнять необременительные королевские обязанности.

В начала пандемии в окружении Елизаветы II соблюдались строгие санитарные правила, но со временем их ослабили.

10 февраля COVID-19 выявили у принца Чарльза, который тоже вакцинирован. За два дня до этого он виделся с матерью. Принц заразился коронавирусом уже во второй раз. Первый был в марте 2020-го.

Врачи пристально наблюдают за здоровьем Елизаветы II. А британцы желают ей скорейшего выздоровления.

[турист]:

«Мы приехали из Манчестера и в дороге узнали, что королева заболела. Это очень расстраивает, но надеюсь, с ней всё в порядке». [турист]:

«Грустно это слышать, но надеюсь, у неё всё хорошо. Многие уже переболели». [житель Лондона]:

«Она с нами уже так долго, и многие к ней очень привыкли. Мне грустно слышать (про её болезнь). Но она справится, она сильная».

В октябре прошлого года королева провела сутки в больнице. Врачи объяснили это необходимостью медицинского осмотра. Они также рекомендовали монархине отдохнуть от работы.

6 февраля Елизавета II отметила 70 лет царствования на британском престоле. Она первый монарх в Великобритании, правящий так долго. Это событие планируют пышно отпраздновать в начале июня.

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