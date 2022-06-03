Зрелищное извержение вулкана Этна на Сицилии удалось запечатлеть на видео. Для этого съёмочная группа поднялась на..

Раскалённую лаву Этны на Сицилии сняли на видео с близкого расстояния

Зрелищное извержение вулкана Этна на Сицилии удалось запечатлеть на видео. Для этого съёмочная группа поднялась на высоту 2800 метров и приблизилась к юго-восточному кратеру, где произошло большинство извержений за последнее десятилетие.

Температура лавы уже достигла 800 градусов по Цельсию. Поэтому людям пришлось быть предельно осторожными.

Этна – самый высокий действующий вулкан Европы. Он возвышается на 3300 метров над уровнем моря. В последние недели вулкан снова активизировался и продолжает извергать лаву и пепел.

Первое исторически доказанное извержение Этны было зарегистрировано в 1226 году до нашей эры. С тех пор она извергалась множество раз. По разным данным, по бокам горы расположено от 200 до 400 кратеров. Раз в три месяца из какого-нибудь из них извергается лава.

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Этна редко наносит ущерб людям. Примерно раз в 150 лет в результате извержения разрушается какая-нибудь деревня. Склоны вулкана густо населены, поскольку лава и пепел обогащают почву, и земля здесь очень плодородная.

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