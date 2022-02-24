Компартия Китая запрещает цигун в России?

[Андрей Зубов, историк, религиовед]:

«С точки зрения нашей науки, религиоведения, это синкретическое, традиционное для Китая духовное учение. В нём нет ничего опасного совершенно, оно интересно. Это нахождение внутренних, духовных сил в человеке, которые забыты. Что человеческое естество намного больше его тела, его физических способностей. Более того, физические способности человека производны от его духовных сил».

В России намерены реабилитировать философское учение из Китая. Книга «Чжуань Фалунь» попала в список экстремистской литературы решением районного суда Краснодара в 2011 году. По мнению экспертов, это произошло незаслуженно.

В России цигун Фалуньгун, или Фалунь Дафа, известен с середины 90-х годов. Он включает в себя медитативные упражнения и принципы Истина, Доброта и Терпение. Им занимаются сотни россиян от Владивостока до Москвы и Санкт-Петербурга.

[Оксана Щёткина, практикующая Фалунь Дафа]:

«Много наград, благодарственных писем, дипломов мы получили и до сих пор получаем со всей России, с разных городов России. Это и Санкт-Петербург, Москва, Нижний Новгород, Иркутск, Ангарск… И это общественное признание. То, что подчеркивает пользу, которую несёт практика Фалуньгун и люди, которые занимаются самосовершенствованием».

Между тем среди аргументов стороны обвинения – наличие в книге буддийской свастики, которую Краснодарский суд приравнивает к фашистской символике.

Повод для нынешнего пересмотра дел – решение суда международной инстанции.

В июне прошлого года Европейский суд по правам человека признал сравнение эмблемы Фалунь Дафа с нацистским знаком нарушением Европейской конвенции о свободе мысли, совести и религии.

[Андрей Зубов, историк, религиовед]:

«Свастика – это один из старейших религиозных символов человечества. Он известен наверняка с позднего палеолита. Он распространён в Индии, Тибете, Китае. Безусловно, к нему относятся как ко всем художественным символам, религиозным символам. Но понятно, он не имеет никакого клейма».

Между тем, в качестве главной причины гонений на цигун Фалунь Дафа эксперты видят влияние компартии КНР. На родине, в Китае, это учение расходится с идеологией марксизма-ленинизма, за что с 1999 года подвергается репрессиям.

Примечательно, что в России вместе с книгой «Чжуань Фалунь» в список экстремистской литературы попал и «Отчёт об извлечение органов у практикующих Фалунь Дафа в Китае». На его страницах номинанты Нобелевской премии мира Дэвид Килгур и Дэвид Мэйтас подтверждают факт жестокости репрессий.

[Наталия Евдокимова, член Совета по правам человека при Президенте]:

«Это уже ноу-хау самого Китая. Кроме того, чтобы сажать, репрессировать таким образом, что люди либо остаются инвалидами, либо погибают. Зато Китай у нас на первом месте по предоставлению донорских органов. Это, надо сказать, очень опасная тенденция». [Андрей Зубов, историк, религиовед]:

«Какое-то время назад в конце 1990-х » начале 2000-х годов мир забыл, что красный Китай – это коммунистическое государство… Ну и поэтому естественно ненависть к любым альтернативам духовным. Тем более, в отличие от традиционных китайских религиозных некоторых групп, которые согласились жить с коммунистами и слушаться их, Фалунь Дафа не согласилась, она сохраняет внутреннюю свободу».

Дата судебного заседания по пересмотру дела о книге «Чжуань Фалунь» будет известна в конце февраля.

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