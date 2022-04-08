Конголезский бизнесмен превращает мусор в деньги

Река Рузизи на востоке ДР Конго давно уже похожа на помойку. Пластиковые бутылки, резиновые шлёпанцы и..
Дата загрузки: 2022-04-08
Но предпринимателю Эли Матабаро загрязнение пластиком приносит выгоду. Он открыл перерабатывающий завод, где из мусора делают тротуарную плитку.
Сначала рабочие собирают отходы на реке и в самом городе, потом плавят и заливают в формы.
[Эли Мапензи Матабаро, владелец завода]:
«Раньше в Букаву никто не занимался защитой природы и не собирал отходы. Мы хотим очищать город надлежащим образом, чтобы улицы, озеро и река были чистыми».
Плитку покупают местные жители. Стоит недорого, а ухаживать за ней проще, чем за цементной.
Также завод заключил договор с гидроэлектростанцией. Одна из её турбин забита мусором уже два с половиной месяца. Из-за этого в городе перебои с электричеством. Рабочие соберут весь пластик и отправят его на переплавку.
В Букаву и его окрестностях живёт более полутора миллионов человек. Однако здесь нет официальной свалки, и мусор бросают где попало. Явление на африканском континенте распространённое.
По оценкам Программы ООН по окружающей среде, в Африке примерно 80% городских отходов пригодны для вторичной переработки. Однако на вторсырьё идёт только 4% мусора.
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