Конголезский бизнесмен превращает мусор в деньги

Река Рузизи на востоке ДР Конго давно уже похожа на помойку. Пластиковые бутылки, резиновые шлёпанцы и..

Река Рузизи на востоке ДР Конго давно уже похожа на помойку. Пластиковые бутылки, резиновые шлёпанцы и разный другой мусор часто засоряют турбины гидроэлектростанции в Букаву. В итоге город бывает месяцами погружён во тьму.

Но предпринимателю Эли Матабаро загрязнение пластиком приносит выгоду. Он открыл перерабатывающий завод, где из мусора делают тротуарную плитку.

Сначала рабочие собирают отходы на реке и в самом городе, потом плавят и заливают в формы.

[Эли Мапензи Матабаро, владелец завода]:

«Раньше в Букаву никто не занимался защитой природы и не собирал отходы. Мы хотим очищать город надлежащим образом, чтобы улицы, озеро и река были чистыми».

Плитку покупают местные жители. Стоит недорого, а ухаживать за ней проще, чем за цементной.

Также завод заключил договор с гидроэлектростанцией. Одна из её турбин забита мусором уже два с половиной месяца. Из-за этого в городе перебои с электричеством. Рабочие соберут весь пластик и отправят его на переплавку.

В Букаву и его окрестностях живёт более полутора миллионов человек. Однако здесь нет официальной свалки, и мусор бросают где попало. Явление на африканском континенте распространённое.

По оценкам Программы ООН по окружающей среде, в Африке примерно 80% городских отходов пригодны для вторичной переработки. Однако на вторсырьё идёт только 4% мусора.

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