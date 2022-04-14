До 260 возросло число погибших из-за разрушительных наводнений и оползней в ЮАР. Проливные дожди начались неделю..

В ЮАР в результате наводнения погибло не менее 260 человек

До 260 возросло число погибших из-за разрушительных наводнений и оползней в ЮАР. Проливные дожди начались неделю назад. За три дня в провинции Квазулу-Натал выпала пятимесячная норма осадков.

В зону бедствия пробраться сложно: стихия повредила дороги и мосты. Повреждены либо разрушены тысячи домов. Затоплена плотина гидроэлектростанции, пострадали линия электропередачи, вышки сотовой связи и другая инфраструктура. Закрылся порт Дурбан.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса посетил пострадавших людей. Он обещает оценить ущерб и оказать необходимую помощь.

Многие остались без крова. На дом этого мужчины сошёл оползень. Крыша рухнула. Вместе с ребёнком он оказался под завалами.

[житель провинции Квазулу-Натал]:

«Соседи разбирали завалы два часа. Я выжил, но ребёнок, к сожалению, нет». [жительница провинции Квазулу-Натал]:

«Кругом был хаос. У нас теперь нет ни еды, ни одежды. Даже мои документы пострадали».

В этом году из-за природного феномена Ла-Нинья в Южной Африке выпало больше осадков, чем обычно. В январе во многих регионах дожди были самыми сильными за последние сто лет.

Сейчас в Квазулу-Натале ливни стихают. Но по прогнозам в выходные они снова усилятся. Эксперты говорят, что в ближайшее десятилетие ситуация будет только ухудшаться.

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