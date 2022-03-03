Apple остановила продажи в России

Apple прекратила продажи в России, а также ограничила работу Apple Pay и других сервисов. Поставки продукции..
Дата загрузки: 2022-03-03
2 марта фирменные магазины Apple встретили покупателей закрытыми дверями.
[Никита, житель Москвы]:
«Android я не хочу. Вот. Я настолько привык к тому, что у меня ноутбук, и телефон, и наушники, и всё-всё, и часы в том числе. Я настолько погружён в то, что мой гаджет может подсказать мне о каких-то моих делах, о моём самочувствии, что, потеряв это всё, я буду очень расстроен».
[Анна, жительница Москвы]:
«Я привыкла, конечно, к продукции Apple, но если заставят жизнь и обстоятельства, то будем переходить на другие продукты».
[Нелли, жительница Москвы]:
«Меня, конечно, расстраивает, но я готова отказаться от продукции Apple. Самое главное, чтобы поскорее настал мир. Это самое главное. Поэтому Apple, не Apple, Samsung – это уже на втором месте».
Между тем представители сети магазинов re:Store сообщили, что решение о закрытии временное. Продажи приостановили, чтобы оценить ситуацию на рынке. Вскоре магазины должны снова открыться.
Тем временем список компаний, уходящих из России, растёт. Прекратили поставки автомобилей немецкие, британские и американские концерны. Приостановили продажи одежды Nike и H&M. Boeing временно не будет поставлять комплектующие и обслуживать самолёты российских компаний. Такие же меры приняли в Airbus.
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