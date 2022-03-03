Apple остановила продажи в России

Apple прекратила продажи в России, а также ограничила работу Apple Pay и других сервисов. Поставки продукции тоже остановлены. Американский производитель присоединился к длинному списку западных компаний, которые приостановили деятельность на российском рынке.

2 марта фирменные магазины Apple встретили покупателей закрытыми дверями.

[Никита, житель Москвы]:

«Android я не хочу. Вот. Я настолько привык к тому, что у меня ноутбук, и телефон, и наушники, и всё-всё, и часы в том числе. Я настолько погружён в то, что мой гаджет может подсказать мне о каких-то моих делах, о моём самочувствии, что, потеряв это всё, я буду очень расстроен».

[Анна, жительница Москвы]:

«Я привыкла, конечно, к продукции Apple, но если заставят жизнь и обстоятельства, то будем переходить на другие продукты».

[Нелли, жительница Москвы]:

«Меня, конечно, расстраивает, но я готова отказаться от продукции Apple. Самое главное, чтобы поскорее настал мир. Это самое главное. Поэтому Apple, не Apple, Samsung – это уже на втором месте».