Готовится к рекорду: египтянин протащил 180-тонный поезд

Египетский силач Ашраф Кабонги тщательно разминает мышцы. Он готовится протащить за собой 180-тонный поезд. Десятки зрителей..

Египетский силач Ашраф Кабонги тщательно разминает мышцы. Он готовится протащить за собой 180-тонный поезд. Десятки зрителей собрались на вокзале в Каире подбодрить атлета.

Ашраф протащил поезд буквально на несколько десятков сантиметров. Для него это пока только проба сил. В будущем надеется побить рекорд Гиннесса.

[Ашраф Кабонги, спортсмен]:

«Сегодня я бросаю себе вызов. Хочу в ближайшие два месяца сделать ещё одну попытку. И я связался с представителями Книги рекордов Гиннесса. Попросил их приехать, а также – сообщить, сколько должен весить поезд, чтобы побить рекорд».

Сейчас египтянин намерен усиленно тренироваться, чтобы сдвинуть с места более тяжёлый поезд.

В ноябре прошлого года мировой рекорд и рекорд России установил спортсмен из Челябинской области Дмитрий Локтионов. Он на шесть метров протащил железнодорожный состав из девяти вагонов весом 410 тонн. На это ушло меньше минуты.

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