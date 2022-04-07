Греция увеличит добычу угля, чтобы отказаться от газа

Солнечная электростанция мощностью 204 мегаватта. Её открывает на севере Греции премьер-министр Кириакос Мицотакис.

СЭС построило крупнейшее нефтеперерабатывающее предприятие Греции Hellenic Petroleum. Электроэнергией обеспечат 75 тысяч домов.

К энергосистеме страны станция подключится в ближайшие недели.

[Кириакос Мицотакис, премьер-министр Греции]:

«Наша цель как нации – получать дешёвую и чистую энергию от солнца, от наших ветров, от наших вод, от наших геотермальных ресурсов. Это создаст новые рабочие места и даст нам не только чистую, но и дешёвую энергию для домов и компаний».

Впрочем, премьер-министр отмечает, что стране одновременно придётся увеличить добычу угля. По его словам, это проблема всей Европы, не только Греции.

[Кириакос Мицотакис, премьер-министр Греции]:

«Да, в последующие два года будет логично увеличить объём выработки энергии на угле, увеличив его добычу на 50%. Так мы сократим зависимость от газа. Но это временно».

К 2030 году страна планирует увеличить долю зелёной энергии до 35%. А в 2020-м она превзошла промежуточную цель, достигнув почти 22%.

При этом 40% своих годовых потребностей страна вырабатывает на счёт российского газа.

Раньше основным источником энергии в Греции был уголь. Теперь его доля незначительна. Полностью отказаться от этого ископаемого топлива страна планировала до 2028 года. Однако теперь, возможно, пересмотрит свои планы.

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