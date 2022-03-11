Какую поддержку оказали многодетному отцу

Через день после рождения ребёнка жена Кэссиди Кензи умерла. Он остался с новорождённым сыном на руках и ещё с четырьмя детьми.

Заботиться о малыше стала мама Кэссиди. Отец пятерых детей вернулся к работе в автосалоне, чтобы обеспечить семью и выплачивать страховку за дом. Для Кэссиди было важно сохранить семейный дом в красивом месте в штате Юта и вырастить там детей.