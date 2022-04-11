Жителей Шри-Ланки раздражает китайское присутствие

Строящийся международный финансовый центр в порту раздражает жителей столицы Шри-Ланки. Его возводят китайские фирмы. И именно..

Строящийся международный финансовый центр в порту раздражает жителей столицы Шри-Ланки. Его возводят китайские фирмы. И именно сотрудничество с Пекином, как считают люди, стало одной из причин худшего за десятилетия экономического кризиса, который обрушился на страну.

Договор о строительстве портового города власти Шри-Ланки подписали с Китаем ещё в 2014 году. С тех пор люди критиковали правительство за его тесные отношения с КНР.

[местная жительница]:«Не думаю, что портовый город – хорошая идея. Такое ощущение, что страну продают китайцам. Но вряд ли Шри-Ланке нужен Китай или какая-либо другая страна. Мы все сейчас страдаем от экономических проблем».

Около половины из 269 гектаров земли портового города принадлежит China Communications Construction Company.

Ранее морские эксперты и военные предупреждали о последствиях передачи Китаю земли в полную собственность.

Впрочем, экономисты говорят, что у Шри-Ланки не было выбора, поскольку она попала в долговую ловушку Пекина.

Так, ранее страна также из-за долгов была вынуждена передать 80% акций другого порта китайской компании China Merchants Port. В итоге стратегически важный объект предоставили Китаю в аренду на 99 лет.

Между тем, жители Шри-Ланки уже несколько недель страдают от нехватки топлива, электроэнергии, продуктов питания и других товаров.

[местный житель]:«У нас не хватает молока, газа, масла, разной еды. Передо мной в очереди, наверное, человек 300».

Страной уже много лет правит семейный клан Раджпакса, включая президента и премьер-министра.

После того как по Шри-Ланке прокатилась волна протестов, здесь ввели режим ЧС. Однако вскоре его отменили, поскольку десятки законодателей вышли из правящей коалиции, оставив премьера в меньшинстве в парламенте.

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