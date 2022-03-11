В Великобритании стали чаще брать на работу бездомных

Молодая британка Зара каждое утро едет на работу в хорошем настроении. Ещё недавно у неё не..

[Зара Асамоа, бывшая бездомная]:

«Знать, что есть жильё, работа и стабильный доход, очень приятно. Это означает, что я могу позволить себе больше и могу просто наслаждаться жизнью».

Молодая британка Зара каждое утро едет на работу в хорошем настроении. Ещё недавно у неё не было ни дома, ни денег, ни надежды устроить свою жизнь.

Пять лет назад Зара стала бездомной, поскольку её мама больше не смогла платить за квартиру. Всё это время девушка жила то у друзей, то у сестры. Изредка находила работу, но только временную и на неполный день. Два года назад окончила университет. Однако из-за пандемии не смогла никуда устроиться.

Помощь пришла от благотворительной организации, которая ищет работу для бездомных. Спрос на рынке труда вырос после брексита. Кроме того, во время пандемии многие пожилые работники вышли на пенсию, а молодые люди продолжили учёбу, отложив трудоустройство.

Теперь в Великобритании вакантны четыре из 100 рабочих мест. Компании раньше стремились нанимать только людей с постоянным местом жительства, но теперь ситуация изменилась. Работодатели стали сотрудничать с организацией, которая трудоустраивает бездомных.

[Эмили Хокинг, сотрудница компании Arriva]:

«Предложение этой организации уникально, раньше такого не было. Она подыскивает кандидатов, с которыми до этого было не связаться хотя бы потому, что они не могли найти наших объявлений о найме на работу».

В 2019 году организация трудоустраивала только десять человек в месяц, теперь – 50.

[Алекс Стефани, глава организации Beam]:

«Компании активно ищут работников, а количество вакансий в Великобритании постоянно растёт. Поэтому во время пандемии мы помогали им находить социальных работников, специалистов в сфере логистики и водителей».

В благотворительной организации бездомных готовят к собеседованию с работодателем, а также ищут для них вакансии. Кроме того, собирают пожертвования, чтобы человек мог снять жильё на первое время или выучиться какой-нибудь профессии.

Британские компании также стали принимать на работу людей с судимостью.

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