Аэропорт Шереметьево закроет пассажирский терминал D

Московский аэропорт Шереметьево временно закрывает терминал D. На такой шаг пошли из-за международных санкций против России. Терминал прекратит работу 15 марта. Все международные и внутренние рейсы будут обслуживаться в терминалах В и С.

Напомним, ранее государства-члены Евросоюза, а также – США, Канада и некоторые другие страны закрыли воздушное пространство для российских самолётов. Россия ввела ответные меры.

Turkish Airlines – один из немногих перевозчиков, которые пока выполняют рейсы в Россию. Но теперь россияне не могут покупать и сдавать билеты онлайн, поскольку платёжные системы Visa и MasterCard приостановили работу в РФ.

К офису авиакомпании выстроилась очередь.

[Александра, россиянка, живущая в Болгарии]:

«Они не принимают карту Сбербанка. Хотя я пробовала и Visa, они её тоже не приняли. Поэтому я уже второй день. Вчера три с половиной часа простояла, два человека передо мной были – они закрыли в 5:30». [Артём, житель Москвы]:

«Я стою, потому что собираюсь сдать билет. Около часа уже стою».

А это очередь за одеждой в одном из московских торговых центров. Люди торопятся купить продукцию японского бренда Uniqlo. 10 марта стало известно, что он приостанавливает деятельность в России.

[Ярослав, покупатель]:

«Очень жаль, что в России закрывается столько мировых брендов. И очень жаль, что многие люди останутся без работы. Эта ситуация, конечно, очень печальная. И я очень надеюсь, что всё-таки вскоре всё изменится и будет всё по-прежнему».

Деятельность в России также прекратят и другие мировые бренды, в том числе Nike, Аdidas, Levi’s, H&M, Hugo Boss и Prada.

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