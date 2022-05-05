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Кого пара гагар взяла на воспитание

Кого пара гагар взяла на воспитание
Кого пара гагар взяла на воспитание

Участники проекта по изучению жизни гагар наблюдали за птицами на озере в штате Висконсин. Они удивились, увидев на спине гагары птенца другого вида водоплавающих.
Как выяснилось, у пары гагар погиб птенец. Но родительские инстинкты остались, и птицам хотелось о ком-то заботиться. На глаза им попался одинокий утёнок. Гагары взяли его под крыло. Гагары и утки воспитывают птенцов по-разному, но маленький утёнок старался приспособиться к повадкам приёмных родителей. Он научился нырять на дно в поисках пищи, хотя большинство утят так не умеет. Утки и гагары едят разную пищу, но утёнок как-то приспособился.
Исследователи затрудняются сказать, что будет с утёнком, когда он подрастёт: останется ли он с гагарами или уйдёт к уткам. Пока за семьёй с приёмным утёнком будут наблюдать.
Взрослые гагары питаются мелкой рыбой, насекомыми, червями и иногда растениями.

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