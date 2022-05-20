В Лондоне завершилось расследование скандала с вечеринками на Даунинг-стрит

Британская полиция завершила расследование по делу о вечеринках на Даунинг-стрит во время локдауна и антиковидных ограничений...

Британская полиция завершила расследование по делу о вечеринках на Даунинг-стрит во время локдауна и антиковидных ограничений. По его итогам выписано 126 штрафов. Их получили 83 человека, в том числе – премьер-министр Борис Джонсон, его супруга и министр финансов Риши Сунак.

Политический скандал разгорелся в ноябре прошлого года. Сначала стало известно, что в декабре 2020-го десять чиновников провели рождественскую вечеринку на Даунинг-стрит. Потом стали появляться сведения и о других неформальных встречах в правительственных зданиях. В стране в то время действовали карантинные меры.

В январе этого года полиция начала расследование. Его вели 12 сотрудников Скотленд-Ярда. Они изучили несколько сотен документов, 500 фотографий и видеозаписей с камер наблюдения, а также опросили свидетелей.

[Хелен Болл, сотрудница полиции]:

«Думаю, было очень важно провести расследование и сделать это кропотливо и досконально. Наше расследование было беспристрастным».

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Штрафы были выписаны за восемь вечеринок в период с мая 2020 года по апрель 2021-го. Полиция заявила, что штрафы пока никто не оспорил, и большая часть уже выплачена.

Ранее многие политики публично извинились за участие в вечеринках. Некоторые подали в отставку. Бориса Джонсона также призвали покинуть пост, в том числе и его соратники из Консервативной партии.

Впрочем, премьер уходить не намерен. Говорит, что экономическая ситуация в стране сложная и требует постоянного внимания руководства.

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