Филиппинская швея превращает отходы в дизайнерские наряды

Это бальное платье сделано из полиэтиленовых мешков и воздушно-пузырьковой плёнки. Его создала филиппинская швея и модельер..

Это бальное платье сделано из полиэтиленовых мешков и воздушно-пузырьковой плёнки. Его создала филиппинская швея и модельер Леонора. Последние семь лет она шьёт наряды из мусора.

[Леонора Буэнвиахе, модельер]:

«Использовать вторсырьё выгодно. Оно недорогое, и покупая готовое изделие, платишь в основном за труд».

Леонора использует разное сырьё, начиная от газет и заканчивая мешками из-под риса. Но особенно ей нравится пузырчатая упаковка.

[Леонора Буэнвиахе, модельер]:

«Пузырчатая упаковка выглядит красиво, особенно чёрная и белая. Наряды из неё хорошо смотрятся».

Модельер говорит, что наряды из вторсырья получаются красивыми и служат долго. Стоят от 30 до 50 долларов. Их надевают на свадьбы и другие торжества. Также в них участвуют в различных конкурсах.

[Леонора Буэнвиахе, модельер]:

«Я прихожу в восторг каждый раз, когда мой наряд становится лучшим. Дизайн прост, но мои платья всё равно побеждают».

Филиппинка и сама организует показы мод. Так надеется вдохновить других дизайнеров создавать наряды из мусора. Главная цель – дать вторую жизнь отходам и защитить природу от загрязнения.

Короткая ссылка на эту страницу: