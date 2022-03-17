Филиппинская швея превращает отходы в дизайнерские наряды

Это бальное платье сделано из полиэтиленовых мешков и воздушно-пузырьковой плёнки. Его создала филиппинская швея и модельер..
Дата загрузки: 2022-03-17
Это бальное платье сделано из полиэтиленовых мешков и воздушно-пузырьковой плёнки. Его создала филиппинская швея и модельер Леонора. Последние семь лет она шьёт наряды из мусора.
[Леонора Буэнвиахе, модельер]:
«Использовать вторсырьё выгодно. Оно недорогое, и покупая готовое изделие, платишь в основном за труд».
Леонора использует разное сырьё, начиная от газет и заканчивая мешками из-под риса. Но особенно ей нравится пузырчатая упаковка.
[Леонора Буэнвиахе, модельер]:
«Пузырчатая упаковка выглядит красиво, особенно чёрная и белая. Наряды из неё хорошо смотрятся».
Модельер говорит, что наряды из вторсырья получаются красивыми и служат долго. Стоят от 30 до 50 долларов. Их надевают на свадьбы и другие торжества. Также в них участвуют в различных конкурсах.
[Леонора Буэнвиахе, модельер]:
«Я прихожу в восторг каждый раз, когда мой наряд становится лучшим. Дизайн прост, но мои платья всё равно побеждают».
Филиппинка и сама организует показы мод. Так надеется вдохновить других дизайнеров создавать наряды из мусора. Главная цель – дать вторую жизнь отходам и защитить природу от загрязнения.
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