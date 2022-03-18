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В Кении появилась первая женщина-парапланеристка

В Кении появилась первая женщина-парапланеристка

Заключительная проверка, несколько шагов, и параплан взмывает в небо. Управляет им кенийка Ньямбура Кариуки. Считается, что..

Дата загрузки: 2022-03-18

В Кении появилась первая женщина-парапланеристка
Заключительная проверка, несколько шагов, и параплан взмывает в небо. Управляет им кенийка Ньямбура Кариуки. Считается, что она первая женщина-парапланеристка в стране. Путь к этому был нелёгким.

В Кении нет школы парапланеристов. Ближайшие находятся в ЮАР. К тому же увлечение таким видом спорта требует больших расходов.

Преодолевать трудности женщину вдохновляет пример её соотечественницы Вангари Маатаи. Она создала организацию, которая восстанавливает леса в Африке.

[Ньямбура Кариуки, парапланеристка]:
«Она спасала леса в Кении и других странах. Думаю, она называла себя маленькой колибри. И она принесла пользу миру. Я, возможно, не получу Нобелевскую премию, но оставлю свою маленькую искорку».

Кенийка говорит, что непросто совмещать работу, воспитание четверых детей и полёты на параплане. Но она продолжает обучаться и готовится получить профессиональную лицензию парапланериста.
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