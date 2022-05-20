Как кот-медбрат заботится о собаках и кошках

Кот Радеменес попал в приют для животных с воспалением дыхательных путей. Его заболевание считалось инфекционным и опасным для животных центра. Кота даже хотели усыпить.



Ветеринар Люцина стала выхаживать пушистого пациента, а затем взяла под свою опеку. «Может быть, он знал, что близок к смерти и поэтому начал бороться за жизнь. Он победил недуг и, в конце концов, выздоровел», – вспоминает Люцина.



Кот остался жить в приюте и взял на себя функции медбрата: помогает ухаживать за больными кошками и собаками. Он проявляет к ним дружеское участие: обнимает четвероногих пациентов или ложится рядом. Иногда вылизывает им уши и остаётся с ними спать.



Благодаря такой заботе животные, которые испытывают боль, успокаиваются. «Радеменес сам был так близок к смерти, что теперь хочет помочь другим выздороветь. Мы шутим, что теперь он один из наших постоянных медбратьев», – говорит Люцина.

