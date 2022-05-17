Обычно эта зелёная достопримечательность столицы Бельгии – прибежище спокойствия. Здесь отдыхают от шума мегаполиса, наслаждаясь чистым..

Чемпионат на катамаранах: суматоха в тихом озере Брюсселя

Обычно эта зелёная достопримечательность столицы Бельгии – прибежище спокойствия. Здесь отдыхают от шума мегаполиса, наслаждаясь чистым воздухом. Но сегодня воды озера будоражат сотни людей. Местные гуси озадачены.

Так любимое развлечение туристов превращается в зрелищную схватку. Это первый Всемирный чемпионат на катамаранах.

[Жан-Кристоф Гис, организатор]:

«Около 10 лет назад при ресторане на нашем острове проходили гонки на лодках. Мы хотели сделать что-то похожее, но в другом формате. Уже много лет на озере катаются на катамаранах».

Участвуют 200 человек. 20 командам дали четыре часа на то, чтобы совершить максимальное число кругов вокруг озера. Но бельгийцы всё делают с удовольствием.

[участник]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «У нас классическая ситуация: мы крутим педали, но никуда не движемся. Всё по плану». [участник]:

«Это сложно. Погода отличная, я не думал, что будет так сложно».

Однако среди шутников оказались и настоящие спортсмены. Команда «Пляжные спасатели» совершила прорыв, сделав 42 круга вокруг озера. Это 17,5 километров.

[участница]:

«Наша стратегия в том, чтобы сохранить скорость, не бояться промокнуть и, прежде всего, удержаться на воде».

Заповедник Камбр носит имя одноимённого аббатства XII века, расположенного неподалёку. Это английский парк, сохраняющий для посетителей вид дикой нетронутой природы. Второй раунд шуточных соревнований пройдёт 22 мая.

Короткая ссылка на эту страницу: