Невыносимая жара установилась в Шанхае

Коммерческая столица Китая Шанхай, как и десятки других городов, изнывает от жары. Температура воздуха поднимается до..
Дата загрузки: 2022-07-13
Работы на стройках приостановили. Метеорологи предупреждают, что воздух может прогреться выше 40 градусов. С тех пор как в 1873 году начали вести статистику, такое в городе было только 15 раз.
Местные жители пытаются спасаться в городских фонтанах, а также в метро.
[Чжу Дажэнь, жительница Шанхая]:
«В этом году жара пришла раньше, чем обычно. Сейчас только июль, но такое ощущение, что жара уже дошла до пика».
[Мангус Цзинь, 5-летний житель Шанхая]:
«Жарко. Мне нравится играться с водой. Это весело».
[Сабрина Сяо, жительница Шанхая]:
«Раньше такой жары не было. Такое ощущение, что эта волна пришла очень внезапно».
В целом красный уровень опасности из-за жары объявлен в 68 городах Китая, включая Шанхай. Он считается самым высоким по трёхступенчатой шкале, которую используют в стране.
Напомним, ещё неделю назад юг, а также другие регионы Китая страдали от небывалых наводнений. Обычно они бывают каждый год, однако в этот раз несколько месяцев шли непривычно сильные ливни – худшие для некоторых районов более чем за столетие.
В среднем количество осадков на 10% превысило норму. А на юге оно удвоилось.
Наводнения привели к затоплению сельскохозяйственных угодий, отключению электроэнергии и связи, а также повреждению дорог и разрушению домов.
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